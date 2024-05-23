الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مرض جلدي تسبب في سقوط شعر رأسه ويريد تغيير صورة الإقامة.. الجوازات تجيب

الجوازات - جواز السفر - البوابات الإلكترونية بـ مطار الملك خالد الدولي بـ الرياض
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن إمكانية تغيير صورة الإقامة، عقب إصابته بمرض جلدي تسبب في سقوط شعر رأسه.اضافة اعلان

تغيير صورة الإقامة عبر الجوازات:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه للجوازات عبر منصة إكس يقول فيه :" السلام عليكم.. لدي مشكلة أنا لدي ثعلبة في الرأس وسقط الشعر تطبيق نفاذ توقف لديّ أحتاج تغيير صورة الإقامة لحل هذه المشكلة.. بارك الله فيك".
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :"وعليكم السلام، يتم الإجراء بحجز موعد و مراجعة إدارة الجوازات شريطة أن يكون الجواز ساري الصلاحية والصورة الشخصية في الجواز حديثة وتكون مكشوف الرأس.. شكراً لتواصلك".

السفر بالهوية الوطنية:

وفي وقت سابق أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز.
وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه يمكن السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج.

تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين:

كما  كشفت "الجوازات" أنه بالنسبة للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، فإن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 6 أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.
ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة "أبشر" إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.

اقرأ أيضا

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة الري للبكالوريوس فأعلى

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي إلكترونيًا في حساب المواطن

هل يُشترط إعادة تسجيل العنوان الوطني لمن سجله في السابق؟.. توضيح من حساب المواطن

بالخطوات.. كيف تستفيد من خدمة استعراض هوية زائر الرقمية؟

خطوات معرفة الأداء الوظيفي للمعلمين عبر منصة نور

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 12:02 ص الثلاثاء، 07 مايو 2024

عاجل.. ماذا يفعل في هذه الحالة؟.. أبلغ عن جواز سفره المفقود ثم عثر عليه لاحقا

جواز السفر 1 1:00 ص الإثنين، 06 مايو 2024

عاجل.. جوازه ينتهي في أواخر ذي القعدة.. هل يمكنه السفر إلى الخارج؟

الجوازات 7:00 م الخميس، 02 مايو 2024

عاجل.. توجيه من الجوازات بشأن آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية

الجواز 7:03 م الإثنين، 29 أبريل 2024

عاجل.. أبلغ عن غياب سائقه الخاص بطريق الخطأ إلكترونيا.. ماذا يفعل لإلغاء البلاغ؟