عاجل.. مرض جلدي تسبب في سقوط شعر رأسه ويريد تغيير صورة الإقامة.. الجوازات تجيب

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تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن إمكانية تغيير صورة الإقامة، عقب إصابته بمرض جلدي تسبب في سقوط شعر رأسه.



تغيير صورة الإقامة عبر الجوازات:



السفر بالهوية الوطنية:



تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه للجوازات عبر منصة إكس يقول فيه :" السلام عليكم.. لدي مشكلة أنا لدي ثعلبة في الرأس وسقط الشعر تطبيق نفاذ توقف لديّ أحتاج تغيير صورة الإقامة لحل هذه المشكلة.. بارك الله فيك".وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :"وعليكم السلام، يتم الإجراء بحجز موعد و مراجعة إدارة الجوازات شريطة أن يكون الجواز ساري الصلاحية والصورة الشخصية في الجواز حديثة وتكون مكشوف الرأس.. شكراً لتواصلك".وفي وقت سابق أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز.وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه يمكن السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج.كما كشفت "الجوازات" أنه بالنسبة للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، فإن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 6 أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة "أبشر" إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.