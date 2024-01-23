جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف في 3 مدن

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الأحساء) على النحو التالي:
وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية:
- إداري قاعدة البيانات
- محلل برامج أول
- أخصائي رأس المال البشري
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق
- مسؤول أبحاث ثالث
- مسؤول مركز الاتصال
- مهندس مراقبة العمل
- مهندس مدني انشائي
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:
- إدارة الأعمال
- إدارة الموارد البشرية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- الهندسة
- الهندسة الانشائية
- الهندسة المدنية
- أو ما يعادلهم
المؤهلات المطلوبة للتوظيف :
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
طريقة ورابط التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".