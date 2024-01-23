جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف في 3 مدن

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الأحساء) على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية:



التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:



المؤهلات المطلوبة للتوظيف :



الشروط العامة لشغل الوظائف:

طريقة ورابط التقديم على الوظائف:

