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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف في 3 مدن

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الأحساء) على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية:


- إداري قاعدة البيانات
- محلل برامج أول
- أخصائي رأس المال البشري
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق
- مسؤول أبحاث ثالث
- مسؤول مركز الاتصال
- مهندس مراقبة العمل
- مهندس مدني انشائي

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:


- إدارة الأعمال
- إدارة الموارد البشرية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- الهندسة
- الهندسة الانشائية
- الهندسة المدنية
- أو ما يعادلهم

المؤهلات المطلوبة للتوظيف :


- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة لشغل الوظائف:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة ورابط التقديم على الوظائف:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".


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رابط وطريقة التقديم في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل براتب 11 ألف ريال

حتى الغد.. الإعلان عن 15 دورة مجانية مع مكافأة شهرية وشهادة معتمدة

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