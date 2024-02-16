وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 11 وظيفة مُتعددة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية:- مدير إدارة استدامة المنظومة.
- كبير أخصائيين التميز المؤسسي.
- أخصائي عمليات مشتريات.
- أخصائي أول تنمية القطاع غير الربحي.
- كبير أخصائيين الحوافز.
- مدير ادارة تطوير أنماط العمل.
- مدير قسم المنافسات.
- أخصائي غرفة عمليات.
- مدير مشروع.
- منسق مشروع.
- مدير قسم الحوكمة والالتزام.
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:- إدارة الأعمال.
- الاستدامة.
- العلوم البيئية.
- إدارة الجودة.
- التطوير التنظيمي.
- إدارة سلسلة الإمداد.
- المالية.
- العمل الاجتماعي.
- التنمية المجتمعية.
- إدارة الموارد البشرية.
- علم النفس التنظيمي.
- إدارة المشاريع.
- التصميم التنظيمي.
- القانون.
- الاقتصاد.
- إدارة العمليات.
- إدارة الأزمات.
- الأمن والسلامة.
- الهندسة.
- الاتصالات.
- أو ما يعادلها.