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عاجل.. راتب يتجاوز 11 ألف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع
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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص (رواتب تصل 11,250 ريال) عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص.اضافة اعلان

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع


وأوضحت الهيئة، أن الوظائف، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

- مشرف اتصالات (راتب 6,750 ريال).
- مساعد مدير مشروع (راتب 9,300 ريال).
- مستقبل بلاغات (راتب 4,000 ريال).
- نجار.
- مساعد إداري.
- مشرف الأعمال الميكانيكية (راتب 10,500 ريال).
- مشغل كاد.
- مسؤول سلامة.
- موظف استلام وتسليم.
- مشغل نظام إدارة المباني.
- سائق.
- عامل.
- مراقب طرق.
- موظف مشتريات.
- مسؤول النسخ الاحتياطي الأساسي.
- مطور رئيسي (الواجهات الأمامية).
- أخصائي أجهزة تشغيل
- مشغل معدات ثقيلة.
- مساعد بحري.
- فني معدات طبية.
- مسؤول السلامة.
- مدير مشروع.
- مسؤول سلامة.
- مشرف مراقبة العمل.
- مشرف صيانة.
- مقدر كميات.
- مدير النظافة (راتب 11,250 ريال).
- فني طاقة كهربائية.
- عامل تصنيع.
- مشرف هندسي - ميكانيكا (راتب 9,000 ريال).
- مشرف هندسي - تكييف (راتب 9,000 ريال).
- مشرف هندسي - أعمال مدنية (راتب 9,000 ريال).

المدن المشمولة بالوظائف:

- الجبيل.
- ينبع.
- جازان.
- رأس الخير.
المؤهلات:
- الثانوية.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.

نبذة عن برنامج التأهيل والإحلال:

- برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم على الوظائف:

- من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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