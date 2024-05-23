تعرف على الطريقة الصحيحة للتأكد من إضافة "التابع" في حساب المواطن؟

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رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن الطريقة الصحيحة لكيفية إضافة التابع في حساب المواطن.



معرفة إضافة التابع في حساب المواطن:



تأثير الانسحاب من حساب المواطن على الدعم الشهري:



تسجيل الأطفال مع زوج الأم:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. أضفت تابع وأبغى التأكد من الإضافة هل هي صحيحة أم لا؟".وجاء الرد على استفساره بالقول :"وعليكم السلام.. بإمكانك معرفة التابعين المضافين عن طريق التوجه الى حسابك (ملف المستفيد، التابعين)، نسعد بخدمتك.كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يسأل عن تأثير انسحابه من حساب المواطن على الأهلية ونزول الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس يقول فيه :"إذا سحبت نفسي من حساب المواطن هل ينزل الشهر القادم أم لا؟ ".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحق سيشمله الدعم ، نسعد بخدمتك ".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل زوجة تسأل عن إمكانية إضافة بناتها الأيتام بعد زواجها من آخر لأجل صرف الدعم الشهري لهن.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا عندي بنات أيتام أبوهم متوفي وتزوجت زوج آخر.. هل أقدر أسجل بناتي الأيتام مع الزوج - زوج الأم- أفيدوني جزاكم الله خيرا؟" .وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفسارها بالقول :" وعليكم السلام.. بإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة القرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة صك ولاية أو إثبات احتضان.. نسعد بخدمتك".