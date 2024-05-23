الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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عاجل.. حالته غير مؤهل على مدار شهرين في حساب المواطن؟.. ماذا يفعل؟

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على شخص حالته غير مؤهل خلال شهرين متتابعين.

غير مؤهل في حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على إكس يقول فيه : شهرين غير مؤهل" .اضافة اعلان
وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول: "حياك الله.. في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك".

تأثير الانسحاب من حساب المواطن على الدعم الشهري:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يسأل عن تأثير انسحابه من حساب المواطن على الأهلية ونزول الدعم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس يقول فيه :"إذا سحبت نفسي من حساب المواطن هل ينزل الشهر القادم أم لا؟ ".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحق سيشمله الدعم ، نسعد بخدمتك ".

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