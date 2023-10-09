وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

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أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان



- فني دعم برامج

- مدير ادارة الجودة والتميز المؤسسي

- أخصائي ادارة شبكات

- أخصائي قانوني

- أخصائي ميكانيكي





التخصصات المطلوبة:



المؤهلات المطلوبة:



الشروط العامة:



نبذة عن المجمع:



طريقة التقديم:

