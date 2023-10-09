الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

- فني دعم برامج
- مدير ادارة الجودة والتميز المؤسسي
- أخصائي ادارة شبكات
- أخصائي قانوني
- أخصائي ميكانيكي

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- الجودة
- شبكات الحاسب الآلي
- الدعم الفني
- البرمجيات
- القانون
- الحقوق
- الأنظمة
- الهندسة الميكانيكية
- أو مايعادلهم

المؤهلات المطلوبة:


- الدبلوم
- البكالوريوس

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).
- يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
- يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
- سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.

نبذة عن المجمع:


مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية هو مشروع حكومي سعودي، صدرت الموافقة على إنشائه في 9 شعبان 1436هـ، ويهدف للمحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، ويترأسها أمير منطقة المدينة المنورة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا ".

اقرأ أيضا

الاتصالات السعودية
10:33 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

شركة الاتصالات STC تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الراتب - ريال 0 عملة
8:11 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رواتب تصل لـ10 آلاف ريال.. باب رزق جميل تعلن عن 110 وظائف شاغرة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الجوازات
7:03 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا

اقرأ أيضا

شركة نيوم تعلن عن توفر عشرات الوظائف الشاغرة

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة

بعد إعلان الأهلية وتمديد الدعم الإضافي .. 7 شروط للتسجيل في حساب المواطن

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

شركة المياه الوطنية 1:10 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية في 9 مدن

النيابة العامة 8:01 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

النيابة العامة تطرح 120 وظيفة شاغرة عبر جدارات

الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات 1:50 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات تعلن عن وظائف شاغرة

شركة صدارة للكيميائيات 1:46 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
4:18 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. تعديلات في ضوابط حساب المواطن ابتداءً من دفعة أكتوبر

حساب المواطن
4:15 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

مشمولاً الدعم الإضافي.. تعرف على موعد صرف حساب المواطن

الراتب -- ريال - الموارد
3:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد زيادته بنسبة 20%.. "الموارد" تكشف عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي

حساب المواطن
3:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

متى تصدر أهلية حساب المواطن؟.. البرنامج يحدد الموعد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدفاع المدني
1:15 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر.. ماذا يحدث؟

مواقيت الصلاة
12:11 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

الإثنين 24 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

تسجيل صوتي
8:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

أهم 10
8:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الجوازات
7:03 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا