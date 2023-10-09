وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
- فني دعم برامج
- مدير ادارة الجودة والتميز المؤسسي
- أخصائي ادارة شبكات
- أخصائي قانوني
- أخصائي ميكانيكي
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الجودة
- شبكات الحاسب الآلي
- الدعم الفني
- البرمجيات
- القانون
- الحقوق
- الأنظمة
- الهندسة الميكانيكية
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).
- يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
- يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
- سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.
نبذة عن المجمع:
مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية هو مشروع حكومي سعودي، صدرت الموافقة على إنشائه في 9 شعبان 1436هـ، ويهدف للمحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، ويترأسها أمير منطقة المدينة المنورة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا ".