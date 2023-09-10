شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات (Sadara)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بعدة مجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان





الوظائف الشاغرة:



مزايا العمل في صدارة:



عن صدارة:



طريقة التقديم:

