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شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

شركة صدارة للكيميائيات
شركة صدارة للكيميائيات
أ أ
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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات (Sadara)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بعدة مجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:اضافة اعلان

الوظائف الشاغرة:


1- أخصائي إدارة العقود.
(Contract Administration Specialist)
الهدف الوظيفي:
– تمثيل نقطة محورية للعقود بين مقدمي العروض والمشتريات والموردين، تشمل المسؤوليات بدء تشغيل التوريد، والإدارة اليومية للعقود، وجمع طلبات التعديل وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتحديد ومعالجة المشكلات التي تتطلب تفسير العقد، ومراقبة الامتثال للعقد والأداء والاستهلاك.

2- محلل حماية المعلومات.
(Information Protection Analyst II)
الهدف الوظيفي:
– الغرض الرئيسي من محلل حماية المعلومات هو أداء المهام المعينة ضمن إحدى الوظائف التالية: (إدارة الوصول / إدارة الأمن والثغرات / مركز الاستخبارات الأمنية).
3- أخصائي العقود.
(Contracts Specialist I)
الهدف الوظيفي:
– توفير المدخلات الفنية والتوجيه بشأن تطوير وإدارة العقود للتأكد من أن صدارة تختار الخدمات الأكثر ملاءمة على أساس السعر والجودة والتسليم.

4- محلل التخطيط.
(Planning Analyst II)
الهدف الوظيفي:
– يقوم بتحليل برامج الميزنة والتنبؤ المختلفة، بما في ذلك خطط القوى العاملة وتكلفة العمالة بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافية والنفقات المادية ودفع الفواتير وتتبع تنفيذ تلك الخطط على مدار السنة المالية.

مزايا العمل في صدارة: 


– رواتب تنافسية.
– مكافآت سنوية تقديرية.
– برامج تحفيزية لمكافأة الموظفين.
– تغطية طبية مميزة شاملة الوالدين.
– برنامج تملك المنازل.
– تحمل مصروفات التعليم لأبناء الموظفين.
– برامج صحية ولياقة بدنية.
– خطة إدخار و نهاية الخدمة للسعوديين بعد 10 سنوات من الخدمة المتواصلة.
– برامج تدريب وتطوير وظيفي مستمرة.
– وغيرها من المزايا التنافسية.

عن صدارة:


تأسست شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) في أكتوبر 2011م، كمشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأميركية (داو). ويمثل مشروع صدارة تحدياً غير مسبوق، إذ يُعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة.
حيث يتكون من 26 مصنعاً عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً. كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية حوالي 75 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار أمريكي).

طريقة التقديم:


– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف صدارة، عبر موقع الشركة الرسمي:
– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

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