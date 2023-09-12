شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية في 9 مدن

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح وظائف إدارية وتقنية وهندسية في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك، حقل، الحناكية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان



الوظائف المتاحة



- منسق عمليات التوزيع

- أخصائي مراقبة

- أخصائي مشتريات

- أخصائي الامتثال الأمني

- مهندس هيدروليكي

- مدير العلاقات التجارية

- مدير المخاطر التشغيلية

- أخصائي تحسين الأداء

- أخصائي السلامة

- قائد تطوير العقود

- أخصائي التحصيل التجاري

- أخصائي أول استراتيجية الشركة

- أخصائي كفاءة الأداء

- رئيس قسم الاختبار والتشغيل

- مدير حوكمة الشركات

- مدير الخدمات الفنية

- أخصائي أوامر التغيير

- مشرف الأزمات والكوارث

- مشرف الاشعاع

- رئيس قسم السلامة

- قائد الرصد والابلاغ



التخصصات المطلوبة:



- إدارة الأعمال

- القانون

- الأنظمة

- الموارد البشرية

- العلاقات العامة

- المحاسبة

- تقنية المعلومات

- نظم معلومات إدارية

- البحوث الإحصائية

- علوم الحاسب

- علوم البيانات

- إدارة سلاسل الإمداد

- إدارة المشاريع

- الهندسة (عام)

- الهندسة الصناعية

- أو ما يعادلهم



الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.



أماكن العمل:



- الرياض

- مكة المكرمة

- المدينة المنورة

- الطائف

- جدة

- الحناكية

- تبوك

- حقل

- القصيم



طريقة التقديم:



التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا