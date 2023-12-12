وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر 17 وظيفة مُتعددة بالرياض والعلا، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مساعد تنفيذي (وظيفتان).
2- أخصائي المشتريات.
3- أخصائي أول التشجير وتنمية الغطاء النباتي (وظيفتان).
4- مدير تجاري أول.
5- مدير أول مشاريع البناء.
6- أخصائي أول التصميم التنظيمي.
7- قائد إدارة علاقات الموردين.
8- مستشار مراقبة المشروع.
9- قائد إعداد التقارير وأداء المشتريات.
10- قائد التقارير التنفيذية والتحليلات.
التخصصات:
- التخصصات الإدارية.
- التخصصات التقنية.
- التخصصات القانونية.
- التخصصات الهندسية.
نبذة عن الهيئة :
- الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20 يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.
طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
- بقية الوظائف في حساب الهيئة الرسمي في Linkedin: اضغط هنا
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