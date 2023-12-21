الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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في عدة مدن بالمملكة

مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 130 وظيفة شاغرة

مستشفى الملك فيصل التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر موقعه الالكتروني، عن توفر أكثر من (130) وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية (أو أقل) والدبلوم والبكالوريوس للعمل في عدة مدن بالمملكة.اضافة اعلان

المجالات الوظيفية:


وظائف إدارية
وظائف مساندة
وظائف مهنية
وظائف تقنية
وظائف كتاب
وظائف صيادلة
وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:- الثانوية العامة (أو أقل)


– الدبلوم
– البكالوريوس
مكان العمل:
– الرياض
– المدينة المنورة
– جدة

الجهة الطارحة للإعلان:

– مستشفى الملك فيصل التخصصي

نبذة عن مستشفى الملك فيصل التخصصي:


مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث هو مستشفى تخصصي يقع في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ويقدم المستشفى ومركز الأبحاث رعاية صحية أولية للمرضى ويشارك في العديد من الدراسات السريرية والبحثية.
ويعتبر من أفضل المستشفيات المتخصصة في المملكة، وهو معتمد من اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المنشآت الصحية وحاصل على شهادة التميز في التمريض من مركز اتماد وتقييم مهنة التمريض الأمريكي وغيرها من الجوائز والاعتمادات.

التقديم في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

متاح التقديم حاليًا من خلال موقع المستشفى ينتهي التقديم عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:- اضغط هنا 

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