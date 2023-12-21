مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 130 وظيفة شاغرة

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر موقعه الالكتروني، عن توفر أكثر من (130) وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية (أو أقل) والدبلوم والبكالوريوس للعمل في عدة مدن بالمملكة. اضافة اعلان





المجالات الوظيفية:



المؤهلات المطلوبة:- الثانوية العامة (أو أقل)



الجهة الطارحة للإعلان:



نبذة عن مستشفى الملك فيصل التخصصي:



التقديم في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

