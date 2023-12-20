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وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال في عدد من التخصصات

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وظائف برنامج التأهيل والإحلال
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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

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وأضاف البرنامج أن الوظائف متاحة للعمل لدى “شركة زهران لإدارة المرافق، وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية، وشركة رضايات المحدودة، وشركة الحلول الاصيلة المحدودة، وشركة زهران للصيانة والتشغيل” في كل من ينبع، والجبيل.

وظائف التأهيل والإحلال:


وأشار برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تكييف (عدد 3 وظائف/ ينبع).
– فني كهرباء (ينبع).
– مهندس معدات طبية (عدد وظيفتين للجنسين/ ينبع).
– مدير العقد (ينبع).
– مسؤول أعمال تحكم (ينبع).
– مدير مشروع (ينبع).
– موظف دعم فني (عدد وظيفتين للجنسين/ ينبع).
– موظف استقبال (عدد وظيفتين للجنسين/ الجبيل).

التقديم على الوظائف:


وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2023م عبر الرابط التالي "اضغط هنا".


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