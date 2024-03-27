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وظائف بشركة التعاونية للتأمين في ثلاث مدن

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وظائف التعاونية للتأمين
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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن طرح عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للعمل في ثلاث مدن على مستوى المملكة.

وظائف الشركة التعاونية للتأميناضافة اعلان

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس للعمل في كل من (الرياض، جدة، الدمام) حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

- مدير أول إدارة الوسطاء (Senior Manager Broker Management)

- متخصص إدارة الوسطاء (Specialist Broker Management)

- مدير إدارة المنتجات (Manager Product Management)

- مدير عمليات التسجيل (Manager Enrollment Operations)

شروط التقديم:


 - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- مؤهل علمي بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

- خبرة سابقة في نفس مجال العمل.

مزايا العمل في الشركة:

- رواتب ومزايا تنافسية.
- تأمين صحي.

- ساعات عمل مرنة.

طريقة التقديم:

يمكن التقديم على الوظائف من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".

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