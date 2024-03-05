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شركة نقل وتقنيات المياه تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

شركة نقل وتقنيات المياه
شركة نقل وتقنيات المياه
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أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه (شركة حكومية) عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقر الشركة بالرياض على النحو التالي:

وظائف بشركة نقل وتقنيات المياهاضافة اعلان

- أخصائي استمرارية الأعمال (Business Continuity Specialist)
- أخصائي الأصول وتخطيط رأس المال (Assets & Capital Planning Specialist)
- رئيس قسم العمليات والهندسة الهيدروليكية (Process & Hydraulic Engineering Section Head)
- أخصائي تطوير السياسات وتنفيذها (Policies Development and Enforcement specialist)
- مدير المشروع (Project Manager)
- أخصائي الامتثال والشؤون التنظيمية (Compliance & Regulatory Affairs Specialist)    

 التخصصات المطلوبة: 

- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب   
- الهندسة
- أو ما يعادلهم

نبذة عن الشركة:

شركة نقل وتقنيات المياه هي شركة مملوكة للحكومة وتعتبر هي أكبر ناقل للمياه في العالم وتأسست الشركة عام 1441 هـ وهي احد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2023 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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