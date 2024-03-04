جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
تفاصيل الوظائف الشاغرة:- إطفائي.
- مراقب إطفاء.
- مشغل غرفة إنذار الحريق.
- أخصائي تطوير جودة أول / كيمارك.
- مسؤول مزايا وتعويضات.
- مساعد بحث.
- إطفائي.
أماكن العمل:- الرياض.
- جدة.
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
التخصصات المطلوبة:- علوم السلامة.
- إدارة الأعمال.
- العلوم الصحية.
- الموارد البشرية.
- علوم المختبرات الطبية.
- أو ما يعادلها.