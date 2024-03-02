عاجل.. مئات الوظائف في 6 جهات بينها التعليم والسوق المالية.. التقديم يبدأ غدًا برواتب تصل 14 ألف ريال

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أعلنت العديد من الجهات الحكومية، عن وظائف شاغرة يبدأ التقديم عليها خلال الأسبوع القادم اعتباراً من الأحد 1445/8/22هـ (2024/3/3م):
وتشمل هذه الجهات:
- وزارة التعليم (12,519 وظيفة تعليمية)
- الصندوق الصناعي (توظيف لكافة التخصصات)
- جامعة الملك عبدالعزيز (179 وظيفة للجنسين)
- هيئة السوق المالية (برنامج التوظيف)
- أكاديمية صدى التابعة لأرامكو (برنامج التوظيف)
- القوات الجوية (وظائف مدنية على السلم العام)
وتصل الرواتب في بعض الجهات 14 ألف ريال حسب التخصص والخبرات الخاصة بالمتقدمين لشغل هذه الوظائف.
وظائف هيئة السوق المالية:
وتفصيلا، أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التسجيل للرجال والنساء في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة الثالثة عشر)، يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب الخبرات العملية وصقل مهاراتهم من خلال تنقّلهم بين إدارات الهيئة واطلاعهم وممارستهم للأعمال والأنشطة ذات العلاقة بتخصصاتهم (بعقد تدريب وتأهيل لمدة سنة) لحملة البكالوريوس والماجستير أو الدبلوم العالي في تخصصات (الأدارة, المالية, المحاسبة, القانون) التالية:
- الموارد البشرية
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- العلاقات العامة
- التسويق
- الصحافة
- الإعلام
- الهندسة الصناعية
- إدارة المشاريع
- الاقتصاد
- علم البيانات
- الهندسة الإلكترونية
- هندسة الحاسب
- نظم المعلومات
- نظم المعلومات الإدارية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة الشبكات
- أمن المعلومات
- هندسة البرمجيات
- هندسة النظم
- الذكاء الاصطناعي
- علم البيانات
- المالية
- الاستثمار
- تمويل الشركات
- مالية وبنوك
- تمويل تجاري
- إدارة أصول
- التقنية المالية
- المحاسبة
- المحاسبة المالية
- المراجعة والتدقيق
- النظم المحاسبية
- المحاسبة الجنائية
- التقنية المالية
- القانون
- الأنظمة
- الحقوق
- القانون المالي
- القانون التجاري
- القانون الدولي
- الدراسات القضائية
- الإلتزام والتشريعات
شروط التقديم:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.
- أن يكون المؤهل صادر أو معتمد من وزارة التعليم ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.
- أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله.
- تقديم وثيقة التخرج موضح بها التخرج المعتمد والحصول على الشهادة (وثيقة التخرج) شريطة أن تكون التخرج في العام 2020 م أو الاعوام التي تليه وفي حال عدم الحصول عل ىوثيقة التخرج يمكن تقديم خطاب مصدق من الجامعة مع ضرورة احتوائه المعدل التراكمي.
- تقديم نتيجة اختبار مستوى اللغة الإنجليزية بشرط أن لا تقل الدرجات عن المستويات المطلوبة.
- تقديم نتيجة (اختبار القدرات العامة) أو (اختبار القدرات للجامعيين) المعتمدة من المركز الوطني للقياس.
- في حال كان المتقدم متخرج من أفضل 20 جامعة عالميا بحسب تصنيف QS الصدار خلال الثلاث أعوام الماضية أو كان حاصل على الشهادات المهنية فسيتم نقله مبباشرة الى المرحلة التالية مطابقة الشروط الأساسية والمقابلات الشخصية.
- إجتياز المقابلات الشخصية.
- التفرغ التام.
المزايا والتعويضات:
- يمنح المشارك في البرنامج مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية (12,000 ريال) للبكالوريوس و (14,500 ريال) للماجستير والدبلوم العالي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.
- حضور دورات تدريب داخل الهيئة.
- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.
- التطوير الشخصي والمهنة.
- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.
- يحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من الأحد 1445/8/22هـ (الموافق 2024/3/3م) عن طريق الرابط: "اضغط هنا".
وظائف وزارة التعليمكذلك أعلنت وزارة التعليم عن موعد فتح باب التقديم على (12,519) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1446هـ، التي تأتي للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم.
والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعاً لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.
وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.
التخصصات المطلوبة:
- اللغة الأنجليزية
- رياضيات
- أحياء
- فيزياء
- علوم
- كيمياء
- مهارات رقمية
- تربية فكرية
- توحد
- صعوبات تعلم
- عوق سمعي
- عوق بصري
الإدارات التعليمية المستهدفة:
- الرياض
- الشرقية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الأحساء
- الباحة
- الجوف
- الحدود الشمالية
- الطائف
- القصيم
- عسير
- نجران
- تبوك
- جازان
- جدة
- حائل
خطوات التقديم على الوظائف التعليمية:
- التسجيل في برنامج جدارة 3 (منصة مسار) عبر الرابط الموضح أدناه.
- تسجيل الدخول في جدارة عند بدء التقديم واختيار الوظائف التعليمية ثم ترتيب الرغبات المكانية.
- متابعة إعلانات وزارة التعليم (نتائج المرشحين مبدئياً) ومعرفة الإدارة التعليمية المرشح لها.
- حضور المقابلة الشخصية والمطابقة في إدارة التعليم بمنطقتك حسب الموعد المحدد لإكمال مسوغات التعيين.
- إجراء الفحص الطبي والتسجيل في نظام نور.
- صدور قرار التعيين للمرشحين نهائياً مع تاريخ المباشرة (بعد إجتياز الفحص الطبي والمقابلة والمطابقة).
طريقة التقديم:
1 - يبدأ التقديم للمعلمين الثلاثاء 1445/8/24هـ على الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/8/29هـ
2 - يبدأ التقديم للمعلمات الأثنين 1445/9/1هـ على الرابط : إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/9/6هـ
مواعيد هامة:
1 - إعلان الترشيح المبدئي:
سيكون يوم الأربعاء 1445/9/17هـ (الموافق 2024/3/27م)
2 - المقابلات الشخصية:
سيكون يوم الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م)
3 - إعلان الترشيح النهائي وتوقيع العقود:
سيكون يوم الأربعاء 1445/10/22هـ (الموافق 2024/4/31م)