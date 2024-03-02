عاجل.. مئات الوظائف في 6 جهات بينها التعليم والسوق المالية.. التقديم يبدأ غدًا برواتب تصل 14 ألف ريال

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أعلنت العديد من الجهات الحكومية، عن وظائف شاغرة يبدأ التقديم عليها خلال الأسبوع القادم اعتباراً من الأحد 1445/8/22هـ (2024/3/3م):

وتشمل هذه الجهات:

- وزارة التعليم (12,519 وظيفة تعليمية)

- الصندوق الصناعي (توظيف لكافة التخصصات)

- جامعة الملك عبدالعزيز (179 وظيفة للجنسين)

- هيئة السوق المالية (برنامج التوظيف)

- أكاديمية صدى التابعة لأرامكو (برنامج التوظيف)

- القوات الجوية (وظائف مدنية على السلم العام)

وتصل الرواتب في بعض الجهات 14 ألف ريال حسب التخصص والخبرات الخاصة بالمتقدمين لشغل هذه الوظائف.





وظائف هيئة السوق المالية:



شروط التقديم:



المزايا والتعويضات:



طريقة التقديم:



وظائف وزارة التعليم



التخصصات المطلوبة:



الإدارات التعليمية المستهدفة:



خطوات التقديم على الوظائف التعليمية:



طريقة التقديم:



مواعيد هامة:

