الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف إدارية بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

- مُساعد إداري.

الوصف الوظيفي:

- دعم المدير التنفيذي للإستراتيجية من خلال تقديم خدمات إدارية وكتابية احترافية بكفاءة وفي الوقت المناسب.

المهام الوظيفية:

1- تقديم خدمات كتابية من خلال استقبال، الرد أو تحويل المكالمات الهاتفية الواردة، الفاكسات، المراسلات، الرسائل الإلكترونية والبريد بشكل فعال.
2- تسجيل محاضر الاجتماعات بدقة والتعامل مع المعلومات الحساسة بشكل سري وفي الوقت المناسب.
3- الحفاظ على توثيق دقيق وصحيح من خلال تطوير وصيانة نظام الأرشفة لضمان تقديم معلومات وتقارير دقيقة.
4- ترتيب الاجتماعات والفعاليات التجارية.
5- تنظيم وجدولة المواعيد والاجتماعات للحفاظ على تدفق العمل اليومي المنظم وتجنب أي تأخير.
6- استقبال ومساعدة الزوار للمكتب بشكل محترم ومهذب للحفاظ على صورة مناسبة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
7- المساعدة في ترتيبات السفر مثل حجز التذاكر، النقل، الفنادق وغيرها من متطلبات ترتيب السفر بشكل كفء وفي الوقت المناسب.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية.
3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

نبذة عن الهيئة:
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسست عام 2018م، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

مساند
10:01 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تم رفض طلب التأشيرة فما هي حالة الاستقدام؟ مساند يوضح

الموارد البشرية
8:01 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة الحصول على إعانة التأهيل الشامل 1445

برنامج تنمية القدرات البشرية
7:54 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

جواز السفر الجديد
7:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. ماذا تفعل إذا ضاع جواز السفر؟ (تفاصيل)

اقرأ أيضا

وظائف شاغرة بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445

موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445

لديه أطفال منهم اثنان أبناء أخيه من نفس الزوجة.. كيف يتم تسجيلهم في حساب المواطن؟

هل يحق للعزباء المقيمة مع والديها الاستفادة من الدعم السكني؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة المحتوى 7:03 م السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. بدون خبرة للخريجين الجدد.. وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات في عدة تخصصات

أمانة جدة 1:59 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أمانة جدة تعلن عن 12 وظيفة عبر منصة جدارات

شركة نقل وتقنيات المياه 10:20 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

مؤسسة حكومية.. وظائف شاغرة في شركة نقل وتقنيات المياه بالرياض

هيئة الزكاة 9:28 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

اقرأ أيضا

فرص وظائف
4:09 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. طرح عشرات الوظائف للعمل في عدة مدن

الضمان الاجتماعي المطور
3:07 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2:59 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تنبيه مهم.. إيقاف المعاش عن الوريثة في هذه الحالة

765
1:10 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

بالخطوات.. تعرف على الخدمة المطوّرة لتجديد رخصة السير عبر أبشر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

طائرة هليكوبتر- الامارات
11:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. بمجالي خدمة العملاء والمبيعات.. وظائف شاغرة في عدة مطارات بالمملكة

ابشر
10:54 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

مساند
10:01 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تم رفض طلب التأشيرة فما هي حالة الاستقدام؟ مساند يوضح

أهم 10
10:00 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني وتمديد هدنة غزة وتوقيف تنظيم إجرامي

الشؤون الإسلامية
9:00 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. أكثر من 56 ألف شخص اعتنقوا الإسلام في المنطقة الشرقية

الموارد البشرية
8:01 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة الحصول على إعانة التأهيل الشامل 1445