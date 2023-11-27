وظائف إدارية بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:- مُساعد إداري.
الوصف الوظيفي:- دعم المدير التنفيذي للإستراتيجية من خلال تقديم خدمات إدارية وكتابية احترافية بكفاءة وفي الوقت المناسب.
المهام الوظيفية:1- تقديم خدمات كتابية من خلال استقبال، الرد أو تحويل المكالمات الهاتفية الواردة، الفاكسات، المراسلات، الرسائل الإلكترونية والبريد بشكل فعال.
2- تسجيل محاضر الاجتماعات بدقة والتعامل مع المعلومات الحساسة بشكل سري وفي الوقت المناسب.
3- الحفاظ على توثيق دقيق وصحيح من خلال تطوير وصيانة نظام الأرشفة لضمان تقديم معلومات وتقارير دقيقة.
4- ترتيب الاجتماعات والفعاليات التجارية.
5- تنظيم وجدولة المواعيد والاجتماعات للحفاظ على تدفق العمل اليومي المنظم وتجنب أي تأخير.
6- استقبال ومساعدة الزوار للمكتب بشكل محترم ومهذب للحفاظ على صورة مناسبة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
7- المساعدة في ترتيبات السفر مثل حجز التذاكر، النقل، الفنادق وغيرها من متطلبات ترتيب السفر بشكل كفء وفي الوقت المناسب.
الشروط:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية.
3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
نبذة عن الهيئة:
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسست عام 2018م، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا