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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
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الوظائف المتاحة:



- أخصائي دراسات الزكاة وضريبة الدخل (ZAKAT& Income Tax Studies Specialist)
- أخصائي أول تطوير الخدمات (Service Development Senior Specialist)
- مشرف تخطيط الخدمة ( Service Planning Supervisor
 

التخصصات المطلوبة:


 
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- القانون
- الأنظمة
- المحاسبة
- المالية
- أو مايعادلهم

نبذة عن الهيئة:


 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا


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