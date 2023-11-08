الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة جدة تعلن عن 12 وظيفة عبر منصة جدارات

أمانة جدة
أمانة جدة
أ أ
أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة (السابعة) وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات على النحو التالي:اضافة اعلان
 

تفاصيل الوظائف:


- المرتبة السابعة (عدد 12)
 

الشروط والضوابط العامة:

 
- خريجي وخريجات الدرجة العلمية (البكالوريوس).
- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.
- الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التربوية.
- يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
- يشترط ان يكون سبق لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة.
- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة اكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الاعلى نقاطاَ.
- ستتم عملية مطابقة بييانات المرشحين خلال المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات او عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.
 

طريقة التقديم:

 
يبدأ التقديم من يوم الأحد 1445/4/28هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى يوم الخميس 1445/5/2هـ.

اقرأ أيضا

شركة نقل وتقنيات المياه
10:20 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

مؤسسة حكومية.. وظائف شاغرة في شركة نقل وتقنيات المياه بالرياض

وظائف - عاملين - موظفين
6:33 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

صندوق البيئة يعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. التفاصيل ورابط التقديم

فرص وظائف
6:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. تصل لـ 8000 ريال .. وظائف شاغرة بعدة مدن في المملكة

حساب المواطن
4:30 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

شروط وخطوات تقديم الأرملة لحساب المواطن

اقرأ أيضا

عاجل.. وزارة الطاقة تطرح عشرات الوظائف في مختلف التخصصات

تعديل حالة الوريث.. تنبيه عاجل من التأمينات بخصوص صرف المعاش

متاح الآن.. وظائف في مستشفى قوى الأمن بوزارة الداخلية لحملة الدبلوم

توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟

"العدل": 77 ألف جلسة صلح إلكترونية عبر منصة تراضي خلال شهر

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية - الخدمات الأرضية 9:48 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

الخطوط السعودية 5:51 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية ومالية شاغرة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة 7:21 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 152 وظيفة شاغرة

مستشفى الملك فيصل التخصصي 1:40 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

اقرأ أيضا

وزارة الاقتصاد والتخطيط
10:30 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط للبكالوريوس فأعلى

ف8585
10:20 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات للتقديم في برنامج التعاقد المؤقت والأطباء الزائرين

الراتب - ريال 0 عملة
10:06 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع بعد الزيادة

وزارة الدفاع
9:40 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

وظائف التجنيد الموحد بين يديك.. تفاصيل ما طرحته وزارة الدفاع من فرص عمل للخريجين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
2:02 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الأربعاء

WhatsApp Image 2023-11-07 at 10.13.45 PM
1:01 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة تصل إلى 10 آلاف ريال .. تفاصيل التقديم في برنامج تأهيلي للتخصصات الإدارية والمالية بالرياض

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

WhatsApp Image 2023-11-07 at 6.47.46 PM
9:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 22 جامعة بالمملكة ضمن قائمة "التايمز" لأفضل الجامعات العالمية

التأمينات
8:43 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

التأمينات: 5 إجراءات لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين

الاحوال المدنية
8:21 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الأحوال المدنية تحدد شروط خطاب جهة العمل لتعديل المهنة