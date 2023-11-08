أمانة جدة تعلن عن 12 وظيفة عبر منصة جدارات

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أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة (السابعة) وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات على النحو التالي: اضافة اعلان





تفاصيل الوظائف:



الشروط والضوابط العامة:



طريقة التقديم:

