مؤسسة حكومية.. وظائف شاغرة في شركة نقل وتقنيات المياه بالرياض

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أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكدإن، توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين، وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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