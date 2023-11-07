مؤسسة حكومية.. وظائف شاغرة في شركة نقل وتقنيات المياه بالرياض

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أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكدإن، توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مسؤول إدارة المواد.
(Material Management Officer)
الهدف الوظيفي:
– مسؤول عن التعامل مع المواد والتخلص من المواد التالفة بما يتماشى مع السياسات والإجراءات.
2- مسؤول المشتريات.
(Procurement Officer)
الهدف الوظيفي:
– مسؤول عن بدء عمليات الشراء والمساعدة في تقييم العطاءات ومنح العقود وطلبات الشراء بما يتماشى مع خطة المشتريات لتلبية احتياجات الشراء الخاصة بـ WTTCO
عن الشركة:
شركة نقل وتقنيات المياه هي شركة مستقلة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية. تم تأسيسها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (32) بتاريخ 11 محرم 1441هـ الموافق 10سبتمبر 2019م.
ويعتبر تأسـيس الشركة أحد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2030 ،وبما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه. تتولى الشركة عمليات إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وتخزين وإسناد المياه في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم الحلول في مجال تقنيات وأبحاث المياه.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية التقديم على وظائف شركة نقل وتقنيات المياه، عبر موقع لينكدإن: ( اضغط هنا )