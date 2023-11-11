عاجل.. بدون خبرة للخريجين الجدد.. وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات في عدة تخصصات

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





الوظائف المتاحة:



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

