عاجل.. بدون خبرة للخريجين الجدد.. وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات في عدة تخصصات

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
الوظائف المتاحة:
- مساعد تنفيذي
- محلل دعم آليات المحتوى المحلي
- مدير عمليات إدارة البيانات
- مدير إدارة البيانات
- مدير المشروع
- مدير تطوير الأعمال
- مدير تطبيقات تقنية المعلومات
- أخصائي أول تقييم أعمال
- أخصائي هندسة الأمن السيبراني والحوكمة
- كاتب اعلانات أول
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الصحافة
- الاتصالات
- المالية
- الاقتصاد
- نظم المعلومات
- الأمن السيبراني
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- هندسة النظم
- الهندسة (عام)
- أو مايعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- لا يشترط خبرة للخريجين الجدد.
نبذة عن الهيئة:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".