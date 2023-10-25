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وظائف إدارية بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
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أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) عن توفر وظائف شاغرة إدارية في مقر المركز بالرياض لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف اضافة اعلان


- محلل أول أداء
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عامة، هندسة) أو تخصص آخر مناسب مع خبرة لا تقل عن سنة.

- استشاري أداء
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عامة، هندسة) أو تخصص آخر مناسب مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

- قائد الميزانية
المتطلبات: بكالوريوس (الادارة العامة، المالية) أو تخصص آخر مناسب مع خبرة لاتقل عن 8 سنوات.

نبذة عن المركز:


أنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاریخ 1437/1/6 هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء.
ویعمل مركز أداء على قیاس مؤشرات أداء الأجھزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفایتھا وفاعلیتھا، وإصدار تقاریر دوریة عن مدى تحقق الأھداف الإستراتیجیة للجھة وحالة مؤشرات الأداء ومدى تقدم المبادرات نحو تحقیق رؤیة المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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