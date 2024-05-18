غداً عبر "جدارات".. فتح التقديم على وظائف بأمانة جازان

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أعلنت أمانة
منطقة جازان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم الموظفين العام بنظام
التعاقد لحملة البكالوريوس حسب التخصصات والشروط التالية:
المسميات
الوظيفية في أمانة جازان:
- مهندس مدني - (بلدية صبيا)
- مهندس مدني - (بلدية صامطة)
- مهندس مدني - (بلدية الطوال)
- مهندس مدني - (بلدية فيفاء)
- مهندس مساحة - (بلدية الدرب)
- مهندس تخطيط - (بلدية القفل)
- مهندس تخطيط - (بلدية صامطة)
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الأحد 1445/11/11هـ عبر المنصة الموحدة لتوظيف جدارات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/15هـ.