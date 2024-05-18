السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غداً عبر "جدارات".. فتح التقديم على وظائف بأمانة جازان

أمانة منطقة جازان
أمانة جازان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت أمانة منطقة جازان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم الموظفين العام بنظام التعاقد لحملة البكالوريوس حسب التخصصات والشروط التالية:
اضافة اعلان

المسميات الوظيفية في أمانة جازان:


- مهندس مدني - (بلدية صبيا)

- مهندس مدني - (بلدية صامطة)

- مهندس مدني - (بلدية الطوال)

- مهندس مدني - (بلدية فيفاء)

- مهندس مساحة - (بلدية الدرب)

- مهندس تخطيط - (بلدية القفل)

- مهندس تخطيط - (بلدية صامطة)

الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم اليوم الأحد 1445/11/11هـ عبر المنصة الموحدة لتوظيف جدارات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/15هـ.

اقرأ أيضا

هل يمكن عمل تفويض قيادة لشخص عليه إيقاف خدمات؟.. المرور يرد

التقديم يبدأ غداً الأحد.. وزارة الخارجية تعلن عن فتح باب التقديم على "ملحق"

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن اختلاف الحد الأدني من أسرة لأخرى

عاجل.. حساب المواطن يدعو الطلاب لسرعة تحديث بياناتهم في هذه الحالة حتى لا يتوقف الدعم

عاجل.. التقديم يبدأ غدًا.. الأمن العام يعلن عن وظائف مدنية عبر جدارات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تعظيم البلد الحرام 12:14 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

مشروع تعظيم البلد الحرام يعلن عن فتح التطوع لموسم الحج 1445هـ ببدلات مجزية

مجلس الضمان الصحي 6:02 م الإثنين، 22 أبريل 2024

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

جامعة الملك سعود 8:20 م الأحد، 21 أبريل 2024

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

جامعة-الملك-عبدالله-للعلوم-والتقنية-799x396 10:12 م السبت، 20 أبريل 2024

برواتب تنافسية.. جامعة الملك عبدالله "كاوست" تعلن عن برنامج إرتقاء للجنسين في كافة التخصصات