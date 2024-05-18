عاجل.. بشرى للمقيمين والزوار بخصوص تخفيض المخالفات المرورية

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها يشمل المقيمين والزوار.



تخفيض المخالفات المرورية للمقمين والزوار



جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل التخفيض للمخالفات المرورية، يسرى على المقيمين والزوار؟".وأجاب المرور بقوله : "مرحباً بك، يشمل جميع مرتكبي المخالفات المرورية من مواطنين ومقيمين وزوار.سعدنا بتواصلك".

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور، قيمة المخالفات المرورية عند عدم سدادها خلال فترة التخفيض التي تستمر لمدة 6 أشهر.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال انتهاء فترة سريان التخفيض 50% دون سداد المخالفة تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض".

تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بإعفاء قدره 50%



وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في وقت سابق، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:- التفحيط.- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرة من القيادة تحت تأثيرها.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.