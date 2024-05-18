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هل يمكن عمل تفويض قيادة لشخص عليه إيقاف خدمات؟.. المرور يرد

المرور السعودي - مخالفة
أرشيفية
أ أ
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أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يمكن عمل تفويض قيادة سيارة لشخص عليه إيقاف خدمات.

خلو السجل من القيود:

وأشار حساب "المرور" عبر منصة "إكس"، أنه يلزم خلو السجل من القيود التي تمنع ذلك.اضافة اعلان
جاء ذلك رداً على سؤال يقول :" لدي سيارة أريد أن أفوض قيادتها لشخص عليه إيقاف خدمات هل يمكن عمل التفويض أم لا وشكراً".

شرط تسجيل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة:

وقبل ذلك، رد حساب الإدارة العامة للمرور على سؤال يقول :" هل أستطيع أسجل سيارة باسمي وأنا ماعندي رخصة قيادة؟".
وجاء رد "المرور" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأنه :" فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة الا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة".

إصدار لوحات جديدة :

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، إمكانية إصدار لوحات جديدة لسيارة منتهية الرخصة ولوحاتها مفقودة.
جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. عندي الوالد سيارته منتهية الاستمارة ومفقودة اللوحات القديمة وأبغي أغير اللوحات، هل يمكن ذلك؟

إصدار لوحات للمركبة

وأجاب المرور بقوله عبر حسابه في منصة إكس: "عليكم السلام، يمكنك ذلك من خلال بوابة أبشر بعد سداد الرسوم. يسعدنا تواصلك".

إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها

أيضا كشفت الإدارة العامة للمرور، طريقة استرداد قائد السيارة مبلغ المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها.
وقال المرور : أنه "يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آليًا بعد صدور قرار الهيئة المرورية".
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين قال فيه: " قدمتُ تبريرًا على مخالفة مرور والإجراء أخذ أكثر من 15 يومًا، تم دفع المخالفة، ثم جاء رد التبرير بالموافقة.. كيف يتم استرداد قيمة المخالفة؟".

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