عاجل.. بمكافأة 12000 ريال.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م

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أعلن صندوق
الاستثمارات العامة عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في (برنامج تطوير الخريجين
2024م).
ويستقبل البرنامج لهذا العام الخريجين السعوديين من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية، حيث تم تصميمه بعناية لاختيار مرشحين أكفاء ممن يجد فيهم الصندوق القدرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للمملكة ولعب أدوار فعالة على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- المالية
- القانون
- المحاسبة
- علوم البيانات
- تقنية المعلومات
- الإحصاء
- الرياضيات
- الرياضيات المالية والتطبيقية
- العلوم الإكتوارية
- الذكاء الاصطناعي
- الأمن السيبراني
- الهندسة
- أو مايعادلهم
المزايا:
- مكافأة شهرية تصل لـ 12000 ريال.
- تدريب عال المستوى.
- رواتب شهرية تنافسية.
- تامين صحي (للمتدربين فقط).
- فرصة التعلم والعمل جنبا الي جنب مع قادة وخبراء الصندوق.
- اجازة مدفوعة الأجر.
- شهادة تخرج معتمدة (بعد إتمام البرنامج بنجاح).
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو دولية (جميع التخصصات والخلفيات الأكاديمية مطلوبة).
- معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5)أو(2.75 من 4) أو مايعادلها.
- أن يكون حديث التخرج (خريجي عام 2022 إلى 2024م)
- أن تكون الشهادة صادرة من جامعة معتمدة من وزارة التعليم مع توفر وثيقة معادلة في حال كانت من الخارج.
- شهادة اتقان اللغة الإنجليزية (شهادة IELTS العامة أو الأكاديمية بمعدل لا يقل عن 6 درجات) أو مايعادلها في اختبار التوفل.
- في حال كان الطالب متخرجاً حديثاً ولا يزال بإنتظار صدور شهادة التخرج يجب تقديم وثيقة رسمية مختومة تظهر بوضوح تاريخ التخرج ووقت صدور الشهادة.
نبذة عن البرنامج:
يعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين مبادرة تطوير عالمية المستوى، تهدف إلى جذب وتطوير الكفاءات الوطنية للتلائم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، صمم الصندوق هذا البرناج الذي يمزج بين التدريب النظري والعملي ليستمر على مدار (10 أشهر) ليقدم المرشحين أفضل ما لديهم من خلال الجمع بين المحاور الأكاديمية والتدريب أثناء العمل على مهارات متعددة مثل الإدارة والاستثمار، وسوف يتخرج المرشحون الناجحون وهم مؤهلون لاغتنام الفرص الوظيفية الجديدة والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم قريباً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا