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صحيفة تواصل الالكترونية

متى يتم الإعلان عن مخططات الأراضي المجانية في القصيم؟

سكني
برنامج سكني
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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد الإعلان عن المخططات السكنية في جميع المناطق.
جاء ذلك في رد من سكني ، على سؤال مستفيد قال فيه : "متى يتم الإعلان عن الأراضي المجانية في القصيم ؟".

الإعلان عن المخططات السكنية

وأجاب سكني بقوله عبر حساب العناية بالمستفيدين: "مرحبا.. يتم الإعلان عن المخططات و المشاريع السكنية بعد جهوزيتها وذلك عبر المنصات الرسمية، نامل منك تحميل تطبيق سكني وتفعيل التنبيهات لإشعارك عن كل ما هو جديد بشكل مستمر، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي هنا".
 

شروط الحصول على الدعم السكني


كذلك حدد برنامج سكني شروط الحصول على الدعم، مؤكدا أنه يمكن لجميع مواطني المملكة التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

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