متى يتم الإعلان عن مخططات الأراضي المجانية في القصيم؟

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد الإعلان عن المخططات السكنية في جميع المناطق.

جاء ذلك في رد من سكني ، على سؤال مستفيد قال فيه : "متى يتم الإعلان عن الأراضي المجانية في القصيم ؟".



الإعلان عن المخططات السكنية



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