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صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة لعقارات الدولة
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر  وظائف إدارية وقانونية (منها وظيفة لا تشترط الخبرة) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:


1- باحث:
- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).
- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
الهدف الوظيفي (تنفيذ أنشطة الإستشارات القانونية بما يتضمن تحديد ودراسة التغييرات في الأنظمة والتعليمات القانونية في المملكة والمشاركة في دراسة الطلبات الداخلية والخارجية وإجراء الدراسات القانونية ذات الصلة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها).

2- كبير أخصائي المحفظة العقارية:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
الهدف الوظيفي (مسؤولية الإشراف على أنشطة المحفظة العقارية بما يتضمن تطوير ارشادات وسياسات النظام والإشراف على عمليات الصيانة وضمان تلبية طلبات البيانات من الإدارات الداخلية في الهيئة ومراجعة التقارير).

نبذة عن الهيئة :


- تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة في 4 سبتمبر 2018م، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. في 6 إبريل 2021م، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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