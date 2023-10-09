هيئة المهندسين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

أ أ

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:



المسميات الوظيفية: اضافة اعلان



- منسق

- أخصائي متابعة وتقييم

- أخصائي تطوير أعمال

- أخصائي تخطيط استراتيجي

- أخصائي شراكات

- أخصائي علاقات عامة

- مصور فيديو ومونتير

- مصور فوتوغرافي

- أمين مستودع



التخصصات المطلوبة:



- ادارة الأعمال

- ادارة الجودة

- العلاقات العامة

- الاعلام

- التخصصات الهندسية

- أو مايعادلهم



الشروط:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على درجة البكالوريوس.

- خبرة في مجال ذات صلة.

- اجادة اللغة الانجليزية.

- الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.



نبذة عن الهيئة:



الهيئة السعودية للمهندسين تم انشائها في عام 1423 هـ / 2002 م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية وكيان مستقل ويقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.



طريقة التقديم:



بدأ التقديم من اليوم الأثنين 1445/3/24هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأحد 1445/3/30هـ.