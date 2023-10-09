هيئة المهندسين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- منسق
- أخصائي متابعة وتقييم
- أخصائي تطوير أعمال
- أخصائي تخطيط استراتيجي
- أخصائي شراكات
- أخصائي علاقات عامة
- مصور فيديو ومونتير
- مصور فوتوغرافي
- أمين مستودع
التخصصات المطلوبة:
- ادارة الأعمال
- ادارة الجودة
- العلاقات العامة
- الاعلام
- التخصصات الهندسية
- أو مايعادلهم
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس.
- خبرة في مجال ذات صلة.
- اجادة اللغة الانجليزية.
- الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.
نبذة عن الهيئة:
الهيئة السعودية للمهندسين تم انشائها في عام 1423 هـ / 2002 م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية وكيان مستقل ويقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم من اليوم الأثنين 1445/3/24هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأحد 1445/3/30هـ.