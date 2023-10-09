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صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة البكالوريوس بالرياض وجدة

هيئة المهندسين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الهيئة السعودية للمهندسين
الهيئة السعودية للمهندسين
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان

- منسق
- أخصائي متابعة وتقييم
- أخصائي تطوير أعمال
- أخصائي تخطيط استراتيجي
- أخصائي شراكات
- أخصائي علاقات عامة
- مصور فيديو ومونتير
- مصور فوتوغرافي
- أمين مستودع

التخصصات المطلوبة:

- ادارة الأعمال
- ادارة الجودة
- العلاقات العامة
- الاعلام
- التخصصات الهندسية
- أو مايعادلهم

الشروط:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس.
- خبرة في مجال ذات صلة.
- اجادة اللغة الانجليزية.
- الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للمهندسين تم انشائها في عام 1423 هـ / 2002 م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية وكيان مستقل ويقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم من اليوم الأثنين 1445/3/24هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأحد 1445/3/30هـ.

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