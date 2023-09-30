المركز السعودي لزراعة الأعضاء يعلن عن وظائف إدارية وطبية شاغرة

أ أ

أعلن المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في (الرياض - المدينة المنورة - عسير) على النحو التالية:





تفاصيل الوظائف اضافة اعلان



الشروط والتعليمات العامة:



طريقة التقديم:

