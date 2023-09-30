السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

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المركز السعودي لزراعة الأعضاء يعلن عن وظائف إدارية وطبية شاغرة

المركز السعودي لزراعة الأعضاء
المركز السعودي لزراعة الأعضاء
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أعلن المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في (الرياض - المدينة المنورة - عسير) على النحو التالية:

تفاصيل الوظائفاضافة اعلان


- مراجع داخلي:

- مقر العمل (الرياض).
- ماجستير او بكالوريوس في المحاسبة او تخصصات ذات علاقة.
- يفضل حاصل على شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA).
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المراجعة الداخلية.
- خبرة في عمليات التدقيق وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
- إجادة استخدام برامج التدقيق والأدوات الأخرى ذات الصلة.

- أخصائي تخطيط وإدارة استراتيجية:

- مقر العمل (الرياض).
- ماجستير في ادارة الأعمال أو تخصصات ذات علاقة.
- خبرة لاتقل عن 5 سنوات في نفس المجال.
- إجادة مهارات التحليل.

- أخصائي تقني:

- مقر العمل (الرياض).
- ماجستير أو بكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب) أو تخصصات ذات صلة.
- خبرة لاتقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

- منسق طبي سريري (طبيب):

- مقر العمل (المدينة المنورة، عسير):
- بكالوريوس الطب والجراحة.
- خبرة سنتين يفضل في قسم الطوارئ أو العناية المركزة.
- تصنيف ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

- منسق طبي سريري (ممرض):

- مقر العمل (المدينة المنورة ، عسير):
- بكالوريوس التمريض.
- خبرة سنتين يفضل في قسم الطوارئ أو العناية المركزة.
- تصنيف ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشروط والتعليمات العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الانجليزية تحدث وكتابة.
- إجادة مهارة التواصل والقيادة.
- يتم التواصل بمن تقبل طلباتهم بشكل مبدئي وعدم التواصل يعتبر بمثابة اعتذار.

طريقة التقديم:


 التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الاثنين 1445/3/24هـ.

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