سارع بالتقديم.. البنك المركزي يُعلن بدء التوظيف عبر برنامج تطوير الكفاءات

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أعلن البنك المركزي عن فتح باب "التوظيف" من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لخريجي جامعات المملكة والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات "إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، وغيرها"، على النحو التالي:





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