الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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سارع بالتقديم.. البنك المركزي يُعلن بدء التوظيف عبر برنامج تطوير الكفاءات

البنك المركزي
البنك المركزي
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أعلن البنك المركزي عن فتح باب "التوظيف" من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لخريجي جامعات المملكة والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات "إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، وغيرها"، على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- المالية
- الإحصاء
- الاقتصاد
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- التخصصات الأخرى ذات الصلة.

الشروط

1 - التفرغ "دوام كامل".
2 - إجادة اللغة الإنجليزية.
3 - ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 سنة.
4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
5 - إجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
6 - معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
7 - حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات أعلاه بتقدير "جيد جدًا" فأعلى.

مزايا البرنامج

- الحصول على وظيفة بدوام كامل وراتب شهري مع تأمين طبي للأسرة والوالدين.
- مجموعة من المزايا الوظيفية الجاذبة، مع تطوير مهني مستمر.
- يشمل البرنامج دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.
- تدوير وظيفي في البنك المركزي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.
- العمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار.
- برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية.

طريقة التقديم

بدأ التقديم من يوم الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/11/22هـ (الموافق 2024/5/30م).

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