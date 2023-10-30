وزارة الطاقة تعلن عن 55 وظيفة شاغرة بمختلف المناطق

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (55) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، الطائف، الدوادمي، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، عرعر) على النحو التالي: اضافة اعلان





الوظائف المتاحة



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