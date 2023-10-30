الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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لحملة الدبلوم فأعلى

وزارة الطاقة تعلن عن 55 وظيفة شاغرة بمختلف المناطق

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (55) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، الطائف، الدوادمي، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، عرعر) على النحو التالي:اضافة اعلان
 

الوظائف المتاحة


- سكرتير
- مدير مشروع مساعد
- رئيس قسم خدمات التكامل
- مدير مشروع
- مدير مشروع أول
- مدير المشاريع البحثية
- مشرف فريق (وظائف متعددة)
- خبير دعم اداري
- مراقب ميداني (وظائف متعددة)
- أخصائي أول متابعة  الالتزام
- أخصائي استراتيجية أول
- أخصائي أول تميز علاقات
- أخصائي اتصالات ادارية
- أخصائي توقيع أول
- أخصائي تخطيط
- أخصائي مشاريع بحثسة
- أخصائي أول تراخيص
- أخصائي أول تخطيط
- أخصائي تراخيص
- أخصائي عرض أول
- أخصائي مراقبة سير معاملات
- مهندس محترف قياس زيت وغاز
- مهندس خبير مشاريع هندسية
- وظائف آخرى

المؤهلات المستهدفة:


- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
 

مناطق العمل:

 
- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
- الشرقية
- الطائف
- الدوادمي
- تبوك
- جازان
- أبها
- بريدة
- سكاكا
- ينبع
- عرعر
 

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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رابط التقديم.. معهد الإدارة العامة يفتح التوظيف بكافة المناطق

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