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صحيفة تواصل الالكترونية

التقديم يبدأ غداً الأحد.. وزارة الخارجية تعلن عن فتح باب التقديم على "ملحق"

وزارة الخارجية
الخارجية
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية بمسمى (ملحق) لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان


- ملحق

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- العلاقات الدولية
- الإعلام
- العلوم السياسية
- الدراسات الدبلوماسية
- الاقتصاد
- حقوق الانسان
- حل النزاعات الدولية
- أمن دولي

الشروط:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
- أن لايقل التقدير عن جيدجدا.
- اذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- اجادة اللغة الانجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
- أن لايكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن لايكون مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
- أن لايكون متزوج/ ـة من غير سعودي/ـة الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
- أن يكون لائقاً طبياً.
- أن يتعهد خطيا بالعمل في الديوان العام لأي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

المزايا الوظيفية:


- أجر شهري.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- تأمين طبي ولأفراد الأسرة.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم الأحد 1445/11/11هـ (الموافق: 2024/5/19م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/15هـ (الموافق: 2024/5/23م).

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