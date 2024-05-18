التقديم يبدأ غداً الأحد.. وزارة الخارجية تعلن عن فتح باب التقديم على "ملحق"

أ أ
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية بمسمى (ملحق) لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- ملحق
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- العلاقات الدولية
- الإعلام
- العلوم السياسية
- الدراسات الدبلوماسية
- الاقتصاد
- حقوق الانسان
- حل النزاعات الدولية
- أمن دولي
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
- أن لايقل التقدير عن جيدجدا.
- اذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- اجادة اللغة الانجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
- أن لايكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن لايكون مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
- أن لايكون متزوج/ ـة من غير سعودي/ـة الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
- أن يكون لائقاً طبياً.
- أن يتعهد خطيا بالعمل في الديوان العام لأي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
المزايا الوظيفية:
- أجر شهري.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- تأمين طبي ولأفراد الأسرة.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الأحد 1445/11/11هـ (الموافق: 2024/5/19م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/15هـ (الموافق: 2024/5/23م).