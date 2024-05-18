السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن اختلاف الحد الأدني من أسرة لأخرى

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال يقول :" تم رفع الحد 20 ألف ريال وأنا أقل من 20 ألف ومانزل ليه".

الحد المانع يختلف من أسرة لأخرى:اضافة اعلان

وأجاب "حساب المواطن" عبر منصة "إكس" :"يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية .. اضغط هنا"

تحديث البيانات للطلاب:

وفي وقت سابق، دعا برنامج حساب المواطن جميع الطلاب لسرعة تحديث بياناتهم حتى لا يتوقف الدعم المستحق في حال استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.
جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، على سؤال مسفيد قال فيه : "هل إذا حذفت المكافأة من الدخل أو أبقيتها كله نفس الشي صحيح؟ وهل يتأثر الدعم؟
وأجاب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله : "أهلاً بك ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك لابد من تحديثها ، نسعد بخدمتك".

خطوات الإفصاح عن السجل التجاري

في سياق آخر، كشف حساب المواطن عن خطوات الإفصاح عن السجل التجاري في برنامج الدعم. 
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية)، ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".
وتضمنت التعديلات التي أجراها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

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