عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن اختلاف الحد الأدني من أسرة لأخرى

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال يقول :" تم رفع الحد 20 ألف ريال وأنا أقل من 20 ألف ومانزل ليه".



الحد المانع يختلف من أسرة لأخرى:



تحديث البيانات للطلاب:



خطوات الإفصاح عن السجل التجاري

