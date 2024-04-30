هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية (هيئة حكومية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) على النحو التالي:





المسميات الوظيفية في هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز:



المؤهلات المطلوبة:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

