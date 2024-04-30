هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة
تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية (هيئة حكومية) عن فتح باب التقديم
لشغل وظائفها لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية في هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز:- أخصائي رقابة عامة
- مفتش حماية بيئية
المؤهلات
المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس
نبذة عن الهيئة:
تم انشاء المحميات الملكية برئاسة صاحب السمة الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتم انشاء هيئات تدير تلك المحميات من ضمنها هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1445/10/21هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الجمعة 1445/10/24هـ