عاجل..بدء التقديم في وظائف الهيئة العامة للعناية بشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفر وظائف مؤقتة لموسمي رمضان والحج للسعوديين والسعوديات حملة مختلف المؤهلات للعمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على النحو التالي:
شروط التقدم:
- ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ان يمتلك القدرة البدنية والصحية.
- ان يكون متفرغ بالكامل لا يعمل في وظيفة أخرى (طباعة برنت يوضح الحالة الوظيفية).
- ان لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
- الأفضلية لمن يمتلك خبرة في طبيعة أعمال مواسم الحج والعمرة.
- ان تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة، وان اتضح عدم صحة البيانات المدخلة سوف يتم استبعادك.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
- يتعهد مقدم الطلب بصحة البيانات والمستندات المرفقةويتحمل كامل المسؤولية النظامية.
ملاحظة:
يشترط للقبول في العمل استكمال الطلبات المذكورة أعلاه و في حال الترشح للعمل يشترط حضور الدورات التدريبية التي تعقد للمقبولين.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1445/9/25هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر لمدة يومين فقط.