عاجل.. للمواطنين فقط.. الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة
خدمات الملاحة الجوية عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (محلل علاقات الموظفين) لحملة
البكالوريوس (لا تتطلب الخبرة) للعمل في مدينة جدة على النحو التالي:
- محلل علاقات الموظفين (Employees Relations Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس في (ادارة الأعمال) لا يشترط وجود خبرة.
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجازة استخدام الحاسب الآلي.
- لا يشترط الخبرة السابقة.
نبذة عن الشركة:شركة خدمات
الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في
المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل
المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات
المملكة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا يستمر حتى يوم الأحد 1445/10/5هـ (الموافق 2024/4/14م)