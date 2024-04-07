عاجل.. للمواطنين فقط.. الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (محلل علاقات الموظفين) لحملة البكالوريوس (لا تتطلب الخبرة) للعمل في مدينة جدة على النحو التالي:

- محلل علاقات الموظفين (Employees Relations Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس في (ادارة الأعمال) لا يشترط وجود خبرة.



الشروط العامة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

