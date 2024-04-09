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صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة البكالوريوس فأعلى.. شركة السلام لصناعة الطيران تعلن عن وظائف شاغرة

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ارشيفية
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أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران عن فتح باب التوظيف لشغل (17) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في 4 مدن على النحو التالي:

مسميات الوظائف:اضافة اعلان


- مشرف طيران

- مدرب طيران تشبيهي

- مدرب قوات جوية تكتيكي
- معلم لغة انجليزية

- مدرس طيران تشبيهي

- أخصائي تموين

- أخصائي صيانة اجهزة الأسلحة

- أخصائي صيانة المحركات النفاثة

- أخصائي صيانة كهرباء للطائرات

- أخصائي صيانة أنظمة أجهزة المراقبة

- أخصائي صيانة عامة للطائرات

- أخصائي صيانة هياكل الطائرات

- أخصائي صيانة أجهزة وقود الطائرات

- اخصائي صيانة معدات مساندة الارضية
- أخصائي صيانة السوائل المضغوطة

مزايا العمل في شركة السلام للطائرات:


- رواتب تنافسية.
- تغطية صحية للموظف وعائلته على (فئة A).
- تغطية صحية للوالدين (للسعوديين فقط)
- برنامج ادخار للموظفين.
- برنامج المساعدة في القروض السكنية (للسعوديين فقط وحسب سياسة الشركة).
- بدل سكن.
- بدل مواصلات.
- سلفة مالية للحالات الطارئة.
- إجازات سنوية بالإضافة إلى إجازات الأعياد والعطل الرسمية.

مناطق التوظيف:



- الرياض
- خميس مشيط

- الطائف

- الظهران

نبذة عن شركة السلام لصناعة الطيران:


شركة السلام للطائرات شركة سعودية تحت مظلة برنامج التوازن الإقتصادي التابع لوزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية كجزء من إستراتيجية المملكة الرامية لتطوير قدراتها وتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال صيانة وتعديل وعمرة الطائرات المدنية والعسكرية من خلال نقل التقنية المتقدمة في هذا المجال وتأهيل الكفاءات الوطنية للقيام بهذه الأعمال.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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