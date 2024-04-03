الخطوط الجوية السعودية تعلن عن طرح عدد من والظائف الإدارية والمالية والتقنية

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أعلنت شركة
الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والمالية والتقنية) لحملة
البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية في الخطوط الجوية:
- أخصائي الخزينة (Treasury Specialist)
- مركز مراقبة الصيانة (Maintenance Control Center)
- متخصص ومحلل المتاجر الإلكترونية (Specialist, E-Store Analyst)
- مسؤول المبيعات التنفيذي (Sales Executive)
- مدير التخطيط والاستراتيجيات القانونية (Legal Planning and Strategies Manager)
- الخبرة الرقمية والملحقات (Digital Experience & Ancillary)
التخصصات
المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- التسويق
- الإحصاء
- المحاسبة
- المالية
- تحليل البيانات
- الاقتصاد
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- الهندسة الصناعية
- أو مايعادلهم
المميزات:
- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
نبذة عن شركة
الخطوط السعودية:
السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية. بدأت في عام 1945 مع طائرة من طراز .DC-3 , ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا