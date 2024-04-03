الخطوط الجوية السعودية تعلن عن طرح عدد من والظائف الإدارية والمالية والتقنية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والمالية والتقنية) لحملة البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:





المسميات الوظيفية في الخطوط الجوية:



التخصصات المطلوبة:



المميزات:



نبذة عن شركة الخطوط السعودية:



طريقة التقديم:

