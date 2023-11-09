الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظاف شاغرة

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والتقنية) لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:

 
- أخصائي الرقابة المالية واعداد التقارير (Financial Control & Reporting Specialist)
- أخصائي رئيسي في خصوصية البيانات وحمايتها (Data Privacy and Protection Lead Specialist)
- أخصائي مراقبة العمليات (Operations Oversight Specialist)
- أخصائي الاختبار وقبول المستخدم (Testing & User Acceptance Specialist)
- مشرف تجربة العملاء (Customer Experience Supervisor)
 

التخصصات المطلوبة:

 
- إدارة الأعمال
- المالية
- المحاسبة
- التسويق
- العلاقات العامة
- علم البيانات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- أو مايعادلهم

نبذة عن الهيئة:

 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".


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