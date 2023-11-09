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صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مساء أمس الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين فقط.
وأوضحت الهيئة، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:


- أخصائي الرقابة المالية والتقارير: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.

- أخصائي رئيسي خصوصية وحماية البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيانات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:


يمكن التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2023م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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