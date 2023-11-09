هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مساء أمس الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض. اضافة اعلان





الوظائف المتاحة:



طريقة التقديم:

