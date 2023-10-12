وظائف شاغرة لدى شركة أمازون للعمل في الرياض وجدة

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أعلنت شركة أمازون السعودية عن توفر وظائف موسمية شاغرة لحملة الكفاءة المتوسطة فما فوق، للعمل في (الرياض، جدة) وفق الشروط التالية:
المسمي الوظيفي:
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- مساعد مستودع (Warehouse Associate).
الشروط الأساسية للتقديم:
1- عمرك 18 سنة أو أكثر.
2- تفهم أساسيات اللغة الإنجليزية.
3- لديك مهارات الكمبيوتر الأساسية (القدرة على استخدام لوحة المفاتيح والماوس وإغلاق وفتح Windows ، وما إلى ذلك).
وصف الوظيفة:
- تتطلب هذه الوظيفه طاقة جسدية لأنك ستكون في حالة حركه مستمره طوال وردية عملك لحمل وتعبئه و إرسال الطرود لتتمكن شركه أمازون من توصيل الشحنات لعملائها بكفاءة عاليه. استعد للعمل مع مجموعة متنوعة من الأشخاص المهره وتعلم مهارات جديدة.
هذه الوظيفه سوف تمكنك بالقيام ببعض الأنشطة المختلفه:
1- استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات والماسحات الضوئية في فرز ومسح وإعداد المنتجات لتسليمها.
2- تبادل نصائح السلامة يوميًا مع زملاء العمل.
3- تكوين الطرود ولفها وفرزها ونقلها.
4- تحميل وتفريغ الشاحنات.
ستحتاج أيضًا إلى أن تكون قادرًا على:
1- رفع الطرود التي قد يصل وزنها إلى 22 كجم.
2- الوقوف ، المشي ، الدفع ، السحب ، القرفصاء ، والانحناء خلال ساعات العمل.
3- تشغيل العربات والشاحنات اليدوية وغيرها من المعدات لنقل كميات كبيرة من البضائع.
4- صعود و نزول الدرج.
5- المشاركة أيام العطلات الأسبوعية/العطلات الرسميه التي لا تتعارض مع قانون العمل.
طبيعة العمل:
1- نوع العقد: عقد مؤقت لمدة 3 أشهر فقط.
2- مواعيد مرنة متغيرة: نعم
3- تاريخ بدء العقد: فوراً.
طريقة التقديم:
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