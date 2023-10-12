الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، لحملة (دبلوم فأعلى) بمختلف المجالات في (مطارات المملكة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





المسمى الوظيفي:



الشروط:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:



- مسؤول الفواتير.1- درجة الدبلوم في مختلف التخصصات.2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.- تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام 2011م تماشياً مع الخطة الاستراتيجية التي تبنتها المملكة لفتح قطاع الطيران في المستقبل، SGS هي دمج لمزودي الخدمات الأرضية الثلاثة الذين كانوا يعملون في المملكة العربية السعودية.وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية (SAAGS)، خدمات المناولة الوطنية (NHS) وشركة عطار للخدمات الأرضية (شركة عطار للسياحة).- لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي: