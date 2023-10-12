الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

الشركة السعودية للخدمات الأرضية - الخدمات الأرضية
شركة الخدمات الأرضية
أ أ
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، لحملة (دبلوم فأعلى) بمختلف المجالات في (مطارات المملكة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:


- مسؤول الفواتير.

الشروط:


1- درجة الدبلوم في مختلف التخصصات.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

 نبذة عن الشركة:


- تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام 2011م تماشياً مع الخطة الاستراتيجية التي تبنتها المملكة لفتح قطاع الطيران في المستقبل، SGS هي دمج لمزودي الخدمات الأرضية الثلاثة الذين كانوا يعملون في المملكة العربية السعودية.
وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية (SAAGS)، خدمات المناولة الوطنية (NHS) وشركة عطار للخدمات الأرضية (شركة عطار للسياحة).

طريقة التقديم:


- لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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