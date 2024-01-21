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لحملة البكالويوس فأعلى بالرياض

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك


- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات (IT Security Operations Engineer)
- أخصائي أول المراسلات السرية (Confidential Correspondences Senior Specialist)
- أخصائي تحليل المخاطر (Risk Analytics Specialist)
- أخصائي رئيسي في تخطيط التطوير التنظيمي والقوى العاملة (OD & Manpower Planning Lead Specialist)
- خبير تطبيقات تقنية المعلومات ( IT Application Expert) 
- أخصائي أول ادارة البيانات (Data Management Lead Specialist)
- أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تقنية المعلومات ( IT Business Analysis Lead Specialist).

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:


- إدارة الأعمال 
- إدارة الموارد البشرية
- المحاسبة
- الإحصاء 
- الرياضيات
- علوم البيانات
- علوم الحاسب    
- تقنية المعلومات  
- هندسة الحاسب
- أو مايعادلهم

نبذة عن هيئة الزكاة:


هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
 

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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