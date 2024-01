هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

أ أ

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:





وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك



التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:



نبذة عن هيئة الزكاة:



طريقة التقديم على الوظائف:



- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات (IT Security Operations Engineer)- أخصائي أول المراسلات السرية (Confidential Correspondences Senior Specialist)- أخصائي تحليل المخاطر (Risk Analytics Specialist)- أخصائي رئيسي في تخطيط التطوير التنظيمي والقوى العاملة (OD & Manpower Planning Lead Specialist)- خبير تطبيقات تقنية المعلومات ( IT Application Expert)- أخصائي أول ادارة البيانات (Data Management Lead Specialist)- أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تقنية المعلومات ( IT Business Analysis Lead Specialist).- إدارة الأعمال- إدارة الموارد البشرية- المحاسبة- الإحصاء- الرياضيات- علوم البيانات- علوم الحاسب- تقنية المعلومات- هندسة الحاسب- أو مايعادلهمهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".