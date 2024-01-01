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لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

 وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:


- محلل مالي  (Financial Analyst)
- أخصائي الخزينة  (Teasury Specialist)
- خبير تحليل الأداء (Performance Specialist)
- مدير التخطيط المالي والميزانية (Financial Planning and Budgeting Dirrctor)
- مدير عام المحاسبة (Accounting General Manager)

التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة:


- إدارة الأعمال   
- المحاسبة   
- المالية      
- الاقتصاد
- الاحصاء   
- الرياضيات   
- تحليل البيانات   
- أو مايعادلهم

نبذة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:


هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة:


التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا




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