غرفة حفر الباطن تعلن عن 260 وظيفة شاغرة.. التفاصيل كاملة

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أعلنت غرفة حفر الباطن عن توفر (260) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض وجدة) بعدة تخصصات.
وأوضحت الغرفة، أن الوظائف متاحة بالتعاون مع شركة سفاري وشركة نيارة وبرواتب تبدأ من (4000) ريال (حسب التخصص) حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف غرفة حفر الباطن
- مدير مشروع (عدد 10)
- مهندس مشروع (عدد 30)
- مهندس زراعي لاند سكيب (عدد 10)
- فني صيانة وتشغيل (عدد 80) الراتب 5500 ريال
- مصمم فوتوغرافي (عدد 1)
- إدارة الفعاليات والمناسبات وتقديمها (عدد 1)
- استخدام كمرات التصوير الحديثة بأنواعها (عدد 1)
- مصمم مواقع على الإنترنت وتطوير المواقع (عدد 1)
- تصميم بروشورات (عدد 1)
- وظائف إدارية (عدد 10)
- سائق باص (عدد 60) الراتب 5500 ريال
- طاهي أكلات شعبية (عدد 10) الراتب 4000 ريال
- طاهي حلوى (عدد 10) الراتب 4000 ريال
- طاهي مخبوزات (عدد 10) الراتب 4000 ريال
- طاهي طعام ساخن (عدد 10) الراتب 4000 ريال
- طاهي الطبخ البارد (عدد 10) الراتب 4000 ريال
- جزار (عدد 5) الراتب 4000 ريال
الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على مؤهل علمي دبلوم أو بكالوريوس في مجال العمل.
طريقة التقديم على وظائف غرفة حفر الباطن:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: "اضغط هنا".