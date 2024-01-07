غرفة حفر الباطن تعلن عن 260 وظيفة شاغرة.. التفاصيل كاملة

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أعلنت غرفة حفر الباطن عن توفر (260) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض وجدة) بعدة تخصصات.

وأوضحت الغرفة، أن الوظائف متاحة بالتعاون مع شركة سفاري وشركة نيارة وبرواتب تبدأ من (4000) ريال (حسب التخصص) حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





وظائف غرفة حفر الباطن



الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:



طريقة التقديم على وظائف غرفة حفر الباطن:

