هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- أخصائي خدمات الموظفين (Employees Services Specialist)
- أخصائي قيادة التقييم (Assessment Lead Specialist)
- أخصائي رئيسي تحليل أعمال تقنية المعلومات (IT Business Analysis Lead Specialist)
- أخصائي قيادة الاستراتيجية (Strategy Lead Specialist)
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:
- إدارة الأعمال
- ادارة الموارد البشرية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم
نبذة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة:
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".