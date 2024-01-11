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لحملة البكالوريوس فأعلى

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك


- أخصائي خدمات الموظفين (Employees Services Specialist)
- أخصائي قيادة التقييم (Assessment Lead Specialist)
- أخصائي رئيسي تحليل أعمال تقنية المعلومات (IT Business Analysis Lead Specialist)
- أخصائي قيادة الاستراتيجية (Strategy Lead Specialist)
 

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:


- إدارة الأعمال
- ادارة الموارد البشرية
- علوم الحاسب   
- تقنية المعلومات  
- أو ما يعادلهم
 

نبذة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
 

طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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