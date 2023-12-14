شركة حكومية.. وظائف في السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "شركة حكومية"، عن وظايف شاغرة عبر حسابهم عبر لينكدان ( سمة ) في الرياض.
الغرض من الوظيفة :
للمساعدة في جمع البيانات وتحويلها والتحقق من صحتها ونمذجها من أجل تطوير وتعزيز نموذج مخاطر الائتمان.
المسمى الوظيفي:-
1 – موظف بيانات ( Date Officer)
بعض المهام الوظيفية:
المساعدة في إجراء اختبار وتقييم جميع المنتجات الجديدة مقابل مواصفاتها قبل إطلاقها وذلك لتسهيل تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة للسوق.
2 – نمذجة المخاطر ( Risk Modeling)
بعض المهام الوظيفية :
يساعد في تطوير وتقديم التقارير التحليلية المتعلقة بدقة نماذج الائتمان والإجراءات المتخذة لتحسين دقتها.
المؤهلات:-
درجة البكالوريوس في تحليلات البيانات أو نظم المعلومات الإدارية أو المالية أو الرياضيات أو أي مجال ذي صلة.
طريقة التقديم :-
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