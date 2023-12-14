شركة حكومية.. وظائف في السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"

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أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "شركة حكومية"، عن وظايف شاغرة عبر حسابهم عبر لينكدان ( سمة ) في الرياض.



الغرض من الوظيفة :

للمساعدة في جمع البيانات وتحويلها والتحقق من صحتها ونمذجها من أجل تطوير وتعزيز نموذج مخاطر الائتمان. اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:-

1 – موظف بيانات ( Date Officer)

بعض المهام الوظيفية:

المساعدة في إجراء اختبار وتقييم جميع المنتجات الجديدة مقابل مواصفاتها قبل إطلاقها وذلك لتسهيل تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة للسوق.

2 – نمذجة المخاطر ( Risk Modeling)



بعض المهام الوظيفية :

يساعد في تطوير وتقديم التقارير التحليلية المتعلقة بدقة نماذج الائتمان والإجراءات المتخذة لتحسين دقتها.

المؤهلات:-

درجة البكالوريوس في تحليلات البيانات أو نظم المعلومات الإدارية أو المالية أو الرياضيات أو أي مجال ذي صلة.

طريقة التقديم :-

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