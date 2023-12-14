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وظائف بـ الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية".. التفاصيل ورابط التقديم

رعاية
الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)
أ أ
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف في مجال الحراسات الأمنية للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

– حارس أمن.

الوصف الوظيفي:

– العمل تحت الإشراف المباشر، وتنفيذ دوريات في المنطقة المخصصة سيرًا على الأقدام لضمان حماية وأمن الموظفين والمرضى والزوار في المستشفى، بالإضافة إلى الممتلكات والمعدات.
– التحكم ومراقبة الدخول والخروج من مباني المستشفى ومراقبة أنظمة الإنذار ضد الجرائم والحرائق.
من ضمن المهام الوظيفية:
1- التحقق من أمان المباني في المنطقة المخصصة وفحص الأبواب والنوافذ والأضواء والمعدات.
2- الإبلاغ عن السلوك المشبوه أو غير المنتظم للمرضى أو الزوار أو الموظفين.
3- مراقبة طفايات الحريق وأجهزة السلامة الأخرى والتبليغ عن أي مشاكل.
4- الحفاظ على سلامة المباني بعد ساعات الإغلاق والتحكم في الوصول إلى المناطق حسب التكليفات.
5- الاستجابة لأنظمة إنذار السرقة والحريق.
6- فتح وإغلاق الأبواب حسب الجداول الزمنية والطلبات.
7- الرد على الأسئلة والمكالمات من المرضى أو الزوار للمساعدة في الإرشادات والخدمات.
8- المساعدة في أمن المستشفى عند الطلب.

الشروط المطلوبة:

1- شهادة الثانوية العامة.
2- خبرة من 1 إلى 2 سنوات في مجال الأمن ذات صلة بمنظمات الصحة.
3- معرفة اللغة الإنجليزية.

نبذة عن الشركة:

– تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية عام 2003م كشركة مساهمة مغلقة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين، ثم تحولت في عام 2013م إلى شركة مساهمة عامة مسجلة في السوق المالية السعودية (تداول).
وتمتلك الشركة حالياً مستشفى رعاية الرياض والذي كان يعرف سابقًا باسم (مستشفى التأمينات الاجتماعية) والذي تأسس عام 1990م ومستشفى رعاية الوطني والذي تأسس عام 1966م، ومركز رعاية لطب العائلة والذي بدأ تشغيله الفعلي عام 2017م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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