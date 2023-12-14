وظائف بـ الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية".. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف في مجال الحراسات الأمنية للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



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الشروط المطلوبة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:



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– حارس أمن.– العمل تحت الإشراف المباشر، وتنفيذ دوريات في المنطقة المخصصة سيرًا على الأقدام لضمان حماية وأمن الموظفين والمرضى والزوار في المستشفى، بالإضافة إلى الممتلكات والمعدات.– التحكم ومراقبة الدخول والخروج من مباني المستشفى ومراقبة أنظمة الإنذار ضد الجرائم والحرائق.من ضمن المهام الوظيفية:1- التحقق من أمان المباني في المنطقة المخصصة وفحص الأبواب والنوافذ والأضواء والمعدات.2- الإبلاغ عن السلوك المشبوه أو غير المنتظم للمرضى أو الزوار أو الموظفين.3- مراقبة طفايات الحريق وأجهزة السلامة الأخرى والتبليغ عن أي مشاكل.4- الحفاظ على سلامة المباني بعد ساعات الإغلاق والتحكم في الوصول إلى المناطق حسب التكليفات.5- الاستجابة لأنظمة إنذار السرقة والحريق.6- فتح وإغلاق الأبواب حسب الجداول الزمنية والطلبات.7- الرد على الأسئلة والمكالمات من المرضى أو الزوار للمساعدة في الإرشادات والخدمات.8- المساعدة في أمن المستشفى عند الطلب.1- شهادة الثانوية العامة.2- خبرة من 1 إلى 2 سنوات في مجال الأمن ذات صلة بمنظمات الصحة.3- معرفة اللغة الإنجليزية.– تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية عام 2003م كشركة مساهمة مغلقة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين، ثم تحولت في عام 2013م إلى شركة مساهمة عامة مسجلة في السوق المالية السعودية (تداول).وتمتلك الشركة حالياً مستشفى رعاية الرياض والذي كان يعرف سابقًا باسم (مستشفى التأمينات الاجتماعية) والذي تأسس عام 1990م ومستشفى رعاية الوطني والذي تأسس عام 1966م، ومركز رعاية لطب العائلة والذي بدأ تشغيله الفعلي عام 2017م.– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: