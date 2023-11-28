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هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الهيئة العامة لعقارات الدولة
عقارات الدولة
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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 3 وظائف إدارية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:


1- مهندس أول مشاريع.
2- مدير إدارة الخدمات العامة.
3- أخصائي ميزانية.

التخصصات المطلوبة:


- الهندسة.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة المالية.
- المحاسبة.
- أو ما يعادلها.

نبذة عن الهيئة:


- تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة في 4 سبتمبر 2018م، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. في 6 إبريل 2021م، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

طريقة التقديم: 
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


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